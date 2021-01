The southern parts of Limburg got some snowfall on Friday. The higher areas in the hills had a layer of snow between 3 and 8 centimeters deep, even reaching 10 centimeters on the Vaalserberg, Weeronline reported.

As temperatures in the area remained below freezing, the snow stuck around for a while. Meteorological institute KNMI warned that this could cause slippery roads.

The rest of the Netherlands is unlikely to see any snow this weekend.

❄️ Eindelijk een pak #sneeuw in Nederland! Deze sprookjesachtige beelden werden zojuist gemaakt in Zuid-Limburg bij Vijlen!

Video via: Paul Begijn (@PaulBegijn) pic.twitter.com/4hxVCV4aub — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) January 8, 2021

❄️☃️❄️ In het zuiden van #Limburg op de #Vaalserberg ligt inmiddels een deftig pak #sneeuw. 10 centimeter wordt er gemeten. 📸: @offermanns_r



Vanwege alle coronamaatregelen is het niet verstandig om daar nu massaal heen te gaan. Gewoon lekker digitaal genieten. pic.twitter.com/1IDYdVN8sZ — ➡️ RobertDeVries.net (@weermanrobert) January 8, 2021