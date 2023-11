The northern lights were clearly visible in large parts of the Netherlands on Sunday evening. People posted photos on social media showing a blue or green sky in various parts of the country.

🌌 Weergaloze avond met noorderlicht tot boven ons hoofd in Brabant! Het paars was visueel prima zichtbaar. Zelfs tot in de Alpen, KroatiΓ« en Spanje zijn deze kleuren gespot... πŸ‘‡ #Auroraborealis #northernlights

@StormHour @TamithaSkov @omroepbrabant pic.twitter.com/8368OE9j9x β€” Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) November 6, 2023

Ongekend fraai #noorderlicht vanavond!, en dat gewoon in eigen land, boven de befaamde molens van #Kinderdijk. Wat een briljante show mochten wij meemaken, als eerste fotograaf ter plaatse, tijdens de meest hevige uitbarsting. Tja, veel beter gaat het niet worden in eigen land😠pic.twitter.com/h2VK7QdjGL β€” RickB (@Anatidaephbia) November 5, 2023

Het #noorderlicht !! Zo BLIJ



Krimpen aan den IJssel om 1.00 uur pic.twitter.com/vog8jlT5aj β€” waardt (@lauraheuvelm) November 6, 2023

The northern lights are caused by electrically charged particles from the sun colliding with the atmosphere at high speed. That happens far above the earth, at an altitude of about 800 to 1,000 kilometers.

The northern lights are generally only visible above the Arctic Circle. Still, sometimes - if the burst of particles is large enough and the skies are clear enough - the natural phenomenon can be seen as far away as Northern Europe.

People in the Netherlands have been fortunate enough to see the northern lights multiple times this year, in September, April, and February.