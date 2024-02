Two people have been killed in a traffic accident on the N366 near Vledderveen in Drenthe. The victims were a 41-year-old man from Barendrecht and a 33-year-old man from Stadskanaal. According to the police, the accident occurred at around 6.55 p.m. on Friday.

Op de N366 tussen #Stadskanaal en #Musselkanaal, ter hoogte van #Vledderveen, heeft rond 19:00 uur een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in ieder geval twee voertuigen betrokken. Zeker twee personen zijn zeer ernstig gewond geraakt. Hulpverlening is opgestart. — Politie Groningen (@POL_Groningen) February 9, 2024

In the fatal accident, the two vehicles collided on the N366. One of the vehicles drove into an adjacent ditch. The emergency services were alerted and the road was closed. The drivers of both vehicles suffered serious injuries but help was of no avail and the two men died on the spot. According to the police, there were no other people in the vehicles.

Vrijdagavond heeft er een frontale aanrijding plaatsgevonden op de N366 ter hoogte van #Vledderveen. Vanwege de ernst van het ongeluk hadden de hulpdiensten opgeschaald naar “middel hulpverlening”. Beide bestuurders zijn ter plaatse overleden aan hun verwondingen. #Lifeliner4 pic.twitter.com/QhHew0FcfD — DuoFocus (@DuoFocus_Media) February 9, 2024

The police are investigating the accident and are looking for witnesses.