A pedestrian died on Saturday evening after being hit by a taxi on Seineweg in Amsterdam Nieuw-West, AT5 reported.

Op de Seineweg is vanavond een voetganger overleden na een aanrijding met een auto. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Er zijn schermen geplaatst, het verkeer ligt voorlopig stil. Politie doet onderzoek. pic.twitter.com/QY3X4D1j7f — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) October 14, 2023

The accident occurred around 08:00 p.m. near the entrance to De Bretten allotment garden. Several emergency services responded. A police spokesperson confirmed to ANP that a taxi was involved in the accident.

According to AT5, the victim is a man, but his age has not been determined.

The taxi driver was taken to the police station to provide a statement. The police are currently investigating the accident.

Bij een #aanrijding op de #Seineweg in #Amsterdam is een persoon om het leven gekomen na een #ongeval met een taxi. De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten. De #politie doet onderzoek naar de toedracht van het… pic.twitter.com/4Q6YNocIQt — Kyrlian (@Kyrliandebot) October 14, 2023