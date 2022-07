A cow walking around loose on the A2 prompted authorities to shut down a portion of the highway on Saturday afternoon. The highway was closed between Vinkeveen and Abcoude for traffic headed towards Amsterdam.

Het lijkt het wilde westen wel, een koe op de #A2 zorgt voor problemen in de richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Abcoude. Er is een verkeersstop inmiddels. Richting Utrecht zijn nu ook twee nu ook rijstroken dicht. pic.twitter.com/XovufpP4XP — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 23, 2022

Two lanes towards Utrecht were also shut down.

“It looks like the wild west,“ infrastructure agency Rijkswaterstaat said at about 1 p.m. The cow proved elusive, progressing about two kilometers on the highway, as traffic delays climbed. “Things are not going very smoothly with the cow,” the agency conceded.

It was not immediately clear how the animal wound up on the A2. Eventually, after over an hour, the cow was ushered off the road “and to a safe place.”

The traffic jam extended for six kilometers, but began to decrease as the highway lanes were reopened

Het wil nog niet helemaal vlotten met de koe op de #A2 richting Amsterdam. Die heeft inmiddels al twee kilometer afgelegd. De vertraging voor de weggebruiker is opgelopen tot een uur. Blijf op de hoogte van alle files en vertragingen via: https://t.co/RpB7jHuv79 pic.twitter.com/5OBjXhk5AQ — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 23, 2022